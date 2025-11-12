Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Натан Маккиннон повторил достижение Никиты Кучерова и установил рекорд «Колорадо» в НХЛ

Натан Маккиннон повторил достижение Никиты Кучерова и установил рекорд «Колорадо» в НХЛ
Натан Маккиннон
Аудио-версия:
Комментарии

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Колорадо Эвеланш» принимает «Анахайм Дакс». В ходе первого периода хозяева впереди — 1:0.

НХЛ — регулярный чемпионат
12 ноября 2025, среда. 05:30 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Перерыв
1 : 1
Анахайм Дакс
Анахайм
1:0 Лехконен (Маккиннон, Макар) – 00:28     1:1 Карлссон (Труба, Терри) – 18:16    

В составе «лавин» результативной передачей отметился Натан Маккиннон. Канадский форвард продлил отрезок с набранными очками до 10 матчей, в 11-й раз за карьеру в клубе и лиге сумев отметиться подобной серией в НХЛ.

Маккиннон стал первым игроком в истории франшизы «Колорадо», кому удавалось как минимум 11 раз выдавать 10-матчевые результативные серии. Ранее клубный рекорд в этой номинации принадлежит его соотечественнику Джо Сакику и Петеру Штястны (10 серий).

Среди действующих игроков НХЛ Натан повторил достижение российского форварда «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова и немецкого нападающего «Эдмонтон Ойлерз» Леона Драйзайтля (11). Лидирует здесь капитан «нефтяников» Коннор Макдэвид (17), следом располагается капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби (12).

Материалы по теме
Маккиннон — второй игрок в истории «Колорадо» с 25+ семиматчевыми сериями с очками в НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android