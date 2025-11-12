Натан Маккиннон повторил достижение Никиты Кучерова и установил рекорд «Колорадо» в НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Колорадо Эвеланш» принимает «Анахайм Дакс». В ходе первого периода хозяева впереди — 1:0.

В составе «лавин» результативной передачей отметился Натан Маккиннон. Канадский форвард продлил отрезок с набранными очками до 10 матчей, в 11-й раз за карьеру в клубе и лиге сумев отметиться подобной серией в НХЛ.

Маккиннон стал первым игроком в истории франшизы «Колорадо», кому удавалось как минимум 11 раз выдавать 10-матчевые результативные серии. Ранее клубный рекорд в этой номинации принадлежит его соотечественнику Джо Сакику и Петеру Штястны (10 серий).

Среди действующих игроков НХЛ Натан повторил достижение российского форварда «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова и немецкого нападающего «Эдмонтон Ойлерз» Леона Драйзайтля (11). Лидирует здесь капитан «нефтяников» Коннор Макдэвид (17), следом располагается капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби (12).