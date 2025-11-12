Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Миннесота» уступила в овертайме «Сан-Хосе», Капризов очков не набрал

В ночь с 11 на 12 ноября завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Миннесота Уайлд» принимала «Сан-Хосе Шаркс». Встреча прошла на льду «Эксел Энерджи-центра» (Сент-Пол, США)и закончилась победой гостей в овертайме со счётом 2:1.

В составе хозяев единственную шайбу забросил Мэтт Болди.

В составе гостей голы записали на свой счёт Уилл Смит и Коллин Граф.

Вратарь «Шаркс» Ярослав Аскаров (Россия) отразил 28 бросков.

Российские хоккеисты Кирилл Капризов, Яков Тренин, Данила Юров, Владимир Тарасенко (все «Миннестота») и Дмитрий Орлов, Шакир Мухамадуллин («Сан-Хосе») результативными действиями не отметились.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

В следующей встрече «Миннесота Уайлд» встретится дома с «Анахайм Дакс» 9 ноября. «Сан-Хосе Шаркс» сыграет в гостях с «Калгари Флэймз» 14 ноября.