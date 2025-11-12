Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Миннесота Уайлд – Сан-Хосе Шаркс, результат матча 12 ноября 2025, счет 1:2, регулярный чемпионат НХЛ 2025/2026

«Миннесота» уступила в овертайме «Сан-Хосе», Капризов очков не набрал
Аудио-версия:
Комментарии

В ночь с 11 на 12 ноября завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Миннесота Уайлд» принимала «Сан-Хосе Шаркс». Встреча прошла на льду «Эксел Энерджи-центра» (Сент-Пол, США)и закончилась победой гостей в овертайме со счётом 2:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
12 ноября 2025, среда. 04:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
1 : 2
ОТ
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
1:0 Болди (Цуккарелло, Буйум) – 25:02 (pp)     1:1 Смит (Селебрини, Тоффоли) – 51:57 (pp)     1:2 Граф (Селебрини, Дикинсон) – 62:40    

В составе хозяев единственную шайбу забросил Мэтт Болди.

В составе гостей голы записали на свой счёт Уилл Смит и Коллин Граф.

Вратарь «Шаркс» Ярослав Аскаров (Россия) отразил 28 бросков.

Российские хоккеисты Кирилл Капризов, Яков Тренин, Данила Юров, Владимир Тарасенко (все «Миннестота») и Дмитрий Орлов, Шакир Мухамадуллин («Сан-Хосе») результативными действиями не отметились.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

В следующей встрече «Миннесота Уайлд» встретится дома с «Анахайм Дакс» 9 ноября. «Сан-Хосе Шаркс» сыграет в гостях с «Калгари Флэймз» 14 ноября.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ
Материалы по теме
Александр Овечкин забросил 901-ю шайбу в карьере в регулярных чемпионатах НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android