Давид Пастрняк стал шестым игроком в истории «Бостона», забросившим 400+ шайб за клуб

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Бостон Брюинз» принимал «Торонто Мэйпл Лифс». Матч завершился победой хозяев — 5:3.

В составе «Бостона» дублем и результативной передачей отметился Давид Пастрняк. Первый гол в матче стал для чешского форварда 400-м за карьеру в клубе и лиге. Давид стал всего шестым игроком в истории «Бостона», забросившим 400+ шайб за «мишек».

Клубный рекорд принадлежит Джонни Буцику (545), второе место занимает Фил Эспозито (459), топ-3 замыкает Патрис Бержерон (427). Выше Пастрняка пока ещё также располагаются Брэд Маршан (422) и Рик Миддлтон (402). Следом с 401 заброшенной шайбой идёт Давид.