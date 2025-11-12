Скидки
Андерсен поучаствовал в стычке стенка на стенку, которая едва не переросла в бой вратарей

В ночь с 11 на 12 ноября мск на льду рены «Леново Центр» в Роли (США, штат Северная Каролина) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Каролина Харрикейнз» и «Вашингтон Кэпиталз». Гости выиграли встречу со счётом 4:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
12 ноября 2025, среда. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
1 : 4
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Дьюхейм (Фрэнк, Дауд) – 05:42     0:2 Строум (Овечкин, Карлсон) – 25:59     1:2 Элерс (Блейк, Гостисбер) – 33:56     1:3 Чикран (Леонард, Карлсон) – 45:46 (pp)     1:4 Овечкин (Бовиллье) – 59:29    

За пять минут до конца первого периода на льду произошло массовое выяснение отношение. Всё началось с того, что нападающий «Вашингтона» Ник Дауд воткнулся в голкипера «Каролины» Фредерика Андерсена. Датский голкипер «ураганов» сначала упал на лёд, после чего поднялся и принял участие в выяснений отношений стенка на стенку, которое едва не переросла в бой вратарей.

Голкипер «Вашингтона» Логан Томпсон на всякий случай даже приехал на середину льда, однако до его боя с Андерсеном дело не дошло, зато подрались защитник «Кэпиталз» Мартин Фехервари и нападающий «Каролины» Логан Стэнковен.

По итогам инцидента главные арбитры выписали несколько удалений. Со стороны «Вашингтона» штрафы получили Дауд (две минуты) и Фехервари (две и пять минут). От «Каролины» были наказаны Андерсен (две минуты) и Стэнковен (две и пять минут).

