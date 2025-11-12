Передача Торопченко на победный гол помогла «Сент-Луису» одолеть «Калгари»
В ночь с 11 на 12 ноября мск на льду арены «Энтерпрайз-центр» в Сент-Луисе (США, штат Миссури) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Сент-Луис Блюз» и «Калгари Флэймз». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 3:2.
НХЛ — регулярный чемпионат
12 ноября 2025, среда. 04:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
3 : 2
Калгари Флэймз
Калгари
1:0 Холлоуэй (Фолк, Зутер) – 10:59 (pp) 2:0 Кессел (Сундквист) – 13:43 3:0 Уокер (Торопченко, Сундквист) – 27:20 3:1 Коронато (Пахал) – 34:04 3:2 Андерссон (Баклунд) – 34:29
В составе «Сент-Луиса» результативной передачей на победную шайбу отметился российский нападающий Алексей Торопченко. Павел Бучневич («Блюз») и защитник Ян Кузнецов («Флэймз») очков не набрали
Авторами заброшенных шайб стали Дилан Холлоуэй, Мэттью Кессел, Натан Уокер (все трое — «Сент-Луис»), Мэтт Коронато и Расмус Андерссон (оба — «Калгари»).
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.
