Лео Карлссон установил рекорд «Анахайма», побив достижении Пола Карии 29-летней давности

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Колорадо Эвеланш» принимает «Анахайм Дакс». В ходе второго периода счёт равный — 1:1.

В составе гостей заброшенной шайбой отметился Лео Карлссон, продливший результативную серию до 11 матчей. Для шведского форварда это очко стало 100-м за карьеру в клубе и лиге.

Таким образом, Карлссон стал самым молодым игроком в истории «Анахайма», набравшим 100 очков за клуб. На момент матча с «Колорадо» Лео исполнилось 20 лет и 320 дней. Прежнее достижение было установлено в 1996 году, когда Пол Кария добрался до отметки в 100 очков за «Дакс» в возрасте 21 года и 109 дней.

Достижение Пола продержалось 29 лет.