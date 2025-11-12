Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Лео Карлссон установил рекорд «Анахайма», побив достижении Пола Карии 29-летней давности

Лео Карлссон установил рекорд «Анахайма», побив достижении Пола Карии 29-летней давности
Комментарии

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Колорадо Эвеланш» принимает «Анахайм Дакс». В ходе второго периода счёт равный — 1:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
12 ноября 2025, среда. 05:30 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
3-й период
4 : 1
Анахайм Дакс
Анахайм
1:0 Лехконен (Маккиннон, Макар) – 00:28     1:1 Карлссон (Труба, Терри) – 18:16     2:1 Ландеског (Ничушкин, Малински) – 31:37     3:1 Нечас (Лехконен, Маккиннон) – 47:02 (pp)     4:1    

В составе гостей заброшенной шайбой отметился Лео Карлссон, продливший результативную серию до 11 матчей. Для шведского форварда это очко стало 100-м за карьеру в клубе и лиге.

Таким образом, Карлссон стал самым молодым игроком в истории «Анахайма», набравшим 100 очков за клуб. На момент матча с «Колорадо» Лео исполнилось 20 лет и 320 дней. Прежнее достижение было установлено в 1996 году, когда Пол Кария добрался до отметки в 100 очков за «Дакс» в возрасте 21 года и 109 дней.

Достижение Пола продержалось 29 лет.

Материалы по теме
Легендарный тренер возрождает команду НХЛ. «Анахайм» в топе лиги после семи неудачных лет
Легендарный тренер возрождает команду НХЛ. «Анахайм» в топе лиги после семи неудачных лет
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android