Лео Карлссон установил рекорд «Анахайма», побив достижении Пола Карии 29-летней давности
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Колорадо Эвеланш» принимает «Анахайм Дакс». В ходе второго периода счёт равный — 1:1.
НХЛ — регулярный чемпионат
12 ноября 2025, среда. 05:30 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
3-й период
4 : 1
Анахайм Дакс
Анахайм
1:0 Лехконен (Маккиннон, Макар) – 00:28 1:1 Карлссон (Труба, Терри) – 18:16 2:1 Ландеског (Ничушкин, Малински) – 31:37 3:1 Нечас (Лехконен, Маккиннон) – 47:02 (pp) 4:1
В составе гостей заброшенной шайбой отметился Лео Карлссон, продливший результативную серию до 11 матчей. Для шведского форварда это очко стало 100-м за карьеру в клубе и лиге.
Таким образом, Карлссон стал самым молодым игроком в истории «Анахайма», набравшим 100 очков за клуб. На момент матча с «Колорадо» Лео исполнилось 20 лет и 320 дней. Прежнее достижение было установлено в 1996 году, когда Пол Кария добрался до отметки в 100 очков за «Дакс» в возрасте 21 года и 109 дней.
Достижение Пола продержалось 29 лет.
