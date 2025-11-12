Видео 901-го гола Александра Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ
Поделиться
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил свою 901-ю шайбу в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги. Произошло это событие на льду «Леново Центра» 12 октября в матче с «Каролиной Харрикейнз». Столичный клуб одержал уверенную победу со счётом 4:1.
НХЛ — регулярный чемпионат
12 ноября 2025, среда. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
1 : 4
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Дьюхейм (Фрэнк, Дауд) – 05:42 0:2 Строум (Овечкин, Карлсон) – 25:59 1:2 Элерс (Блейк, Гостисбер) – 33:56 1:3 Чикран (Леонард, Карлсон) – 45:46 (pp) 1:4 Овечкин (Бовиллье) – 59:29
40-летний форвард забросил четвёртую шайбу своей команды, поразив пустые ворота.
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.
Овечкин в текущем сезоне провёл 16 матчей за столичный клуб, в его активе четыре заброшенные шайбы и восемь результативных передач. Всего за карьеру в лиге на счету форварда 1507 матчей, в которых он забил 901 гол и сделал 735 результативных передач.
Комментарии
- 12 ноября 2025
-
07:48
-
07:41
-
07:25
-
07:15
-
07:12
-
07:09
-
07:00
-
06:54
-
06:49
-
06:49
-
06:37
-
06:26
-
06:09
-
06:00
-
05:51
-
05:49
-
05:49
-
05:44
-
05:43
-
05:42
-
05:26
-
05:21
-
04:39
-
01:59
-
00:48
- 11 ноября 2025
-
23:50
-
23:40
-
23:30
-
23:16
-
23:00
-
22:30
-
22:11
-
21:46
-
21:20
-
20:45