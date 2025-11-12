Скидки
Видео 901-го гола Александра Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил свою 901-ю шайбу в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги. Произошло это событие на льду «Леново Центра» 12 октября в матче с «Каролиной Харрикейнз». Столичный клуб одержал уверенную победу со счётом 4:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
12 ноября 2025, среда. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
1 : 4
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Дьюхейм (Фрэнк, Дауд) – 05:42     0:2 Строум (Овечкин, Карлсон) – 25:59     1:2 Элерс (Блейк, Гостисбер) – 33:56     1:3 Чикран (Леонард, Карлсон) – 45:46 (pp)     1:4 Овечкин (Бовиллье) – 59:29    

40-летний форвард забросил четвёртую шайбу своей команды, поразив пустые ворота.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Овечкин в текущем сезоне провёл 16 матчей за столичный клуб, в его активе четыре заброшенные шайбы и восемь результативных передач. Всего за карьеру в лиге на счету форварда 1507 матчей, в которых он забил 901 гол и сделал 735 результативных передач.

