Видео 901-го гола Александра Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил свою 901-ю шайбу в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги. Произошло это событие на льду «Леново Центра» 12 октября в матче с «Каролиной Харрикейнз». Столичный клуб одержал уверенную победу со счётом 4:1.

40-летний форвард забросил четвёртую шайбу своей команды, поразив пустые ворота.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Овечкин в текущем сезоне провёл 16 матчей за столичный клуб, в его активе четыре заброшенные шайбы и восемь результативных передач. Всего за карьеру в лиге на счету форварда 1507 матчей, в которых он забил 901 гол и сделал 735 результативных передач.