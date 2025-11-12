Александр Овечкин улучшил рекорд НХЛ по голам в пустые ворота

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин обновил рекорд Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по голам в пустые ворота. 40-летний форвард отправил шайбу в оставленные голкипером ради выхода шестого полевого игрока ворота в выездном матче с «Каролиной Харрикейнз» (4:1). Теперь на его счету 66 таких голов в регулярных чемпионатах НХЛ.

Второе место по этому показателю занимает Уэйн Гретцки (56 голов). Также в тройку лучших входит Мариан Госса (40).

В текущем сезоне на счету Овечкина 12 очков (4+8). В активе российского форварда личный рекорд НХЛ по голам в регулярных чемпионатах за карьеру, который составляет теперь 901 гол.

