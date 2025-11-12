Скидки
Александр Овечкин улучшил рекорд НХЛ по голам в пустые ворота

Комментарии

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин обновил рекорд Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по голам в пустые ворота. 40-летний форвард отправил шайбу в оставленные голкипером ради выхода шестого полевого игрока ворота в выездном матче с «Каролиной Харрикейнз» (4:1). Теперь на его счету 66 таких голов в регулярных чемпионатах НХЛ.

НХЛ — регулярный чемпионат
12 ноября 2025, среда. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
1 : 4
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Дьюхейм (Фрэнк, Дауд) – 05:42     0:2 Строум (Овечкин, Карлсон) – 25:59     1:2 Элерс (Блейк, Гостисбер) – 33:56     1:3 Чикран (Леонард, Карлсон) – 45:46 (pp)     1:4 Овечкин (Бовиллье) – 59:29    

Второе место по этому показателю занимает Уэйн Гретцки (56 голов). Также в тройку лучших входит Мариан Госса (40).

В текущем сезоне на счету Овечкина 12 очков (4+8). В активе российского форварда личный рекорд НХЛ по голам в регулярных чемпионатах за карьеру, который составляет теперь 901 гол.

