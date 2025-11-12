Пастрняк стал вторым в истории «Бостона» по скорости достижения 400+ шайб за клуб

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Бостон Брюинз» принимал «Торонто Мэйпл Лифс». Матч завершился победой хозяев — 5:3.

В составе «Бостона» дублем и результативной передачей отметился Давид Пастрняк. Первый гол в матче стал для чешского форварда 400-м за карьеру в клубе и лиге. Давид стал всего шестым игроком в истории «Бостона», забросившим 400+ шайб за «мишек».

При этом по скорости достижения этой отметки Пастрняк расположился на втором месте в клубной истории. Как сообщает пресс-служба НХЛ, рекорд здесь принадлежит Филу Эспозито (542 матча). Давид уложился за 774 встречи.