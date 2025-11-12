Скидки
Габриэль Ландеског впервые с марта 2022 года забил в матче регулярного чемпионата НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Колорадо Эвеланш» принимает «Анахайм Дакс». В ходе второго периода хозяева впереди — 2:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
12 ноября 2025, среда. 05:30 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
3-й период
3 : 1
Анахайм Дакс
Анахайм
1:0 Лехконен (Маккиннон, Макар) – 00:28     1:1 Карлссон (Труба, Терри) – 18:16     2:1 Ландеског (Ничушкин, Малински) – 31:37     3:1 Нечас (Лехконен, Маккиннон) – 47:02 (pp)    

В составе «Колорадо» заброшенной шайбой отметился капитан команды Габриэль Ландеског. Шведский форвард отличился на 32-й минуте, сыграв на добивании после того, как голкипер гостей Лукаш Достал парировал бросок в исполнении россиянина Валерия Ничушкина.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Для вернувшегося в хоккей Ландескога этот гол стал первым в регулярных первенствах НХЛ с 2022 года. Последний раз шведский форвард отличался в матче регулярного чемпионата североамериканской лиги ещё 6 марта 2022 года, когда поразил ворота «Калгари Флэймз».

НХЛ - регулярный чемпионат
06 марта 2022, воскресенье. 06:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
3 : 4
ОТ
Калгари Флэймз
Калгари
1:0 Ландеског (Ничушкин, Кадри) – 00:42 (5x5)     1:1 Линдхольм (Ткачук, Годро) – 02:29 (5x4)     2:1 Бураковски (Ньюхук, Ничушкин) – 18:18 (5x4)     2:2 Линдхольм (Ткачук, Задоров) – 19:24 (5x5)     2:3 Гудбрансон (Годро, Ткачук) – 21:27 (5x5)     3:3 Маккиннон (Кадри, Макар) – 29:40 (5x5)     3:4 Годро (Линдхольм) – 60:37 (3x3)    

В нынешнем сезоне 32-летний форвард принял участие в 17 матчах регулярного чемпионата НХЛ, набрав 5 (1+4) очков.

