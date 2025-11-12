Габриэль Ландеског впервые с марта 2022 года забил в матче регулярного чемпионата НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Колорадо Эвеланш» принимает «Анахайм Дакс». В ходе второго периода хозяева впереди — 2:1.
В составе «Колорадо» заброшенной шайбой отметился капитан команды Габриэль Ландеског. Шведский форвард отличился на 32-й минуте, сыграв на добивании после того, как голкипер гостей Лукаш Достал парировал бросок в исполнении россиянина Валерия Ничушкина.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
Для вернувшегося в хоккей Ландескога этот гол стал первым в регулярных первенствах НХЛ с 2022 года. Последний раз шведский форвард отличался в матче регулярного чемпионата североамериканской лиги ещё 6 марта 2022 года, когда поразил ворота «Калгари Флэймз».
В нынешнем сезоне 32-летний форвард принял участие в 17 матчах регулярного чемпионата НХЛ, набрав 5 (1+4) очков.
