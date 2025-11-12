Скидки
Александр Овечкин забросил 53‑ю шайбу в матчах против «Каролины»

Комментарии

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забил свою 53‑ю шайбу в матчах против «Каролины Харрикейнс» — это второй лучший показатель против одного соперника. Случилось это 12 ноября на льду «Леново Центра» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Победу одержали гости со счётом 4:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
12 ноября 2025, среда. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
1 : 4
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Дьюхейм (Фрэнк, Дауд) – 05:42     0:2 Строум (Овечкин, Карлсон) – 25:59     1:2 Элерс (Блейк, Гостисбер) – 33:56     1:3 Чикран (Леонард, Карлсон) – 45:46 (pp)     1:4 Овечкин (Бовиллье) – 59:29    

Теперь Овечкин занимает второе место по количеству голов против этой франшизы среди всех игроков. Лидирует в этом списке Мишель Гуле с 62 шайбами.

В текущем сезоне на счету Овечкина 12 очков (4+8). В активе российского форварда личный рекорд НХЛ по голам в регулярных чемпионатах за карьеру, который составляет теперь 901 гол.

Новости. Хоккей
