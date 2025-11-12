Александр Овечкин забросил 53‑ю шайбу в матчах против «Каролины»

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забил свою 53‑ю шайбу в матчах против «Каролины Харрикейнс» — это второй лучший показатель против одного соперника. Случилось это 12 ноября на льду «Леново Центра» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Победу одержали гости со счётом 4:1.

Теперь Овечкин занимает второе место по количеству голов против этой франшизы среди всех игроков. Лидирует в этом списке Мишель Гуле с 62 шайбами.

В текущем сезоне на счету Овечкина 12 очков (4+8). В активе российского форварда личный рекорд НХЛ по голам в регулярных чемпионатах за карьеру, который составляет теперь 901 гол.