Овечкин с голом и передачей не попал в число звёзд матча «Каролина» — «Вашингтон»

40-летний российский нападающий клуба НХЛ «Вашингтон Кэпитал» Александр Овечкин не был включён экспертами лиги в число звёзд выездного матча регулярного чемпионата с «Каролиной Харрикейнз» (4:1), который прошёл в ночь с 11 на 12 ноября мск на льду арены «Леново Центр» в Роли (США, штат Северная Каролина). Овечкин оформил гол+пас, отдав результативную передачу на ставший победным гол «Кэпиталз» и забросив контрольную шайбу в пустые ворота.

Первой звездой встречи был признан голкипер «Вашингтона» Логан Томпсон, отразивший 30 из 31 броска в створ (96,77%). Статус второй звезды получил защитник «Кэпиталз» Джон Карлсон, на счету которого два результативных паса. Третьей звездой матча стал автор единственного гола «Каролины» Николай Элерс.

