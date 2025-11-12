Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Овечкин с голом и передачей не попал в число звёзд матча «Каролина» — «Вашингтон»

Овечкин с голом и передачей не попал в число звёзд матча «Каролина» — «Вашингтон»
Аудио-версия:
Комментарии

40-летний российский нападающий клуба НХЛ «Вашингтон Кэпитал» Александр Овечкин не был включён экспертами лиги в число звёзд выездного матча регулярного чемпионата с «Каролиной Харрикейнз» (4:1), который прошёл в ночь с 11 на 12 ноября мск на льду арены «Леново Центр» в Роли (США, штат Северная Каролина). Овечкин оформил гол+пас, отдав результативную передачу на ставший победным гол «Кэпиталз» и забросив контрольную шайбу в пустые ворота.

НХЛ — регулярный чемпионат
12 ноября 2025, среда. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
1 : 4
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Дьюхейм (Фрэнк, Дауд) – 05:42     0:2 Строум (Овечкин, Карлсон) – 25:59     1:2 Элерс (Блейк, Гостисбер) – 33:56     1:3 Чикран (Леонард, Карлсон) – 45:46 (pp)     1:4 Овечкин (Бовиллье) – 59:29    

Первой звездой встречи был признан голкипер «Вашингтона» Логан Томпсон, отразивший 30 из 31 броска в створ (96,77%). Статус второй звезды получил защитник «Кэпиталз» Джон Карлсон, на счету которого два результативных паса. Третьей звездой матча стал автор единственного гола «Каролины» Николай Элерс.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ

Видео: Овечкин сделал подарок девочке, которая борется с раком

Материалы по теме
Видео
Гол и пас Александра Овечкина помогли «Вашингтону» переиграть в гостях «Каролину»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android