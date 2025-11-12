Скидки
Колорадо – Анахайм, результат матча 12 ноября 2025, счет 4:1, НХЛ 2025/2026

Передача Ничушкина помогла «Колорадо» обыграть «Анахайм» в матче за лидерство на Западе
Комментарии

В Денвере на стадионе «Болл-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между местным «Колорадо Эвеланш» и «Анахайм Дакс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
12 ноября 2025, среда. 05:30 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
4 : 1
Анахайм Дакс
Анахайм
1:0 Лехконен (Маккиннон, Макар) – 00:28     1:1 Карлссон (Труба, Терри) – 18:16     2:1 Ландеског (Ничушкин, Малински) – 31:37     3:1 Нечас (Лехконен, Маккиннон) – 47:02 (pp)     4:1 Келли (Маккиннон, Нельсон) – 57:39    

Тремя передачами отметился нападающий Натан Маккиннон. Результативную передачу отдал российский нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин. Первый гол в регулярном чемпионате с 2022 года забил капитан «Эвеланш» Габриэль Ландеског. Ещё по шайбе в составе «лавин» забросили Арттури Лехконен, Мартин Нечас и Паркер Келли. Голом за «Анахайм» отметился Лео Карлссон.

Благодаря этой победе «Колорадо» укрепил лидерство в Западной конференции НХЛ и теперь имеет отрыв от занимающего второе место «Анахайма» в четыре очка.

