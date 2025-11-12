Гол+пас Александра Овечкина в НХЛ, личный рекорд Егора Дёмина в НБА. Главное к утру

40-летний российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился голом и результативной передачей в победном матче регулярного чемпионата НХЛ с «Каролиной Харрикейнз», 19-летний разыгрывающий защитник «Бруклин Нетс» Егор Дёмин установил личный рекорд по количеству набранных очков в игре НБА, появилась информация о причинах назначения Вадима Романова исполняющим обязанности главного тренера московского «Спартака». Главное к утру — в подборке «Чемпионата».