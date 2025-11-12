Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

12 ноября главные новости спорта, футбольные трансферы, хоккей, НХЛ, Александр Овечкин, баскетбол, НБА, Егор Дёмин, теннис

Гол+пас Александра Овечкина в НХЛ, личный рекорд Егора Дёмина в НБА. Главное к утру
Аудио-версия:
Комментарии

40-летний российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился голом и результативной передачей в победном матче регулярного чемпионата НХЛ с «Каролиной Харрикейнз», 19-летний разыгрывающий защитник «Бруклин Нетс» Егор Дёмин установил личный рекорд по количеству набранных очков в игре НБА, появилась информация о причинах назначения Вадима Романова исполняющим обязанности главного тренера московского «Спартака». Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Гол и пас Александра Овечкина помогли «Вашингтону» переиграть в гостях «Каролину».
  2. Егор Дёмин установил личный рекорд результативности в матче НБА.
  3. Стало известно, почему в «Спартаке» решили назначить и. о. главного тренера Романова.
  4. Александр Овечкин забросил 901-ю шайбу в карьере в регулярных чемпионатах НХЛ.
  5. Александр Овечкин до шести очков сократил отставание от Джо Сакика в истории НХЛ.
  6. Стало известно, за что футболисты «Спартака» ценили Романова в штабе Станковича.
  7. «Барселона» проконсультировалась с врачом по поводу травмы Ямаля — MD.
  8. «МЮ» может побороться с «Ливерпулем» за Нико Шлоттербека — TEAMtalk.
  9. «Миннесота» уступила в овертайме «Сан-Хосе», Капризов очков не набрал.
  10. Арина Соболенко побила рекорд Серены Уильямс по сумме призовых за сезон.
  11. 16 очков Егора Дёмина не помогли «Бруклину» избежать поражения от «Торонто».
  12. «Оклахома» разгромила «Голден Стэйт». У Гилджес-Александера дабл-дабл, у Карри 11 очков.
Материалы по теме
Топ-события среды: Россия против Перу, Овечкин в НХЛ, «Спартак» — «Локо» в КХЛ и теннис
Топ-события среды: Россия против Перу, Овечкин в НХЛ, «Спартак» — «Локо» в КХЛ и теннис
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android