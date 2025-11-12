Гол+пас Александра Овечкина в НХЛ, личный рекорд Егора Дёмина в НБА. Главное к утру
40-летний российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился голом и результативной передачей в победном матче регулярного чемпионата НХЛ с «Каролиной Харрикейнз», 19-летний разыгрывающий защитник «Бруклин Нетс» Егор Дёмин установил личный рекорд по количеству набранных очков в игре НБА, появилась информация о причинах назначения Вадима Романова исполняющим обязанности главного тренера московского «Спартака». Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- Гол и пас Александра Овечкина помогли «Вашингтону» переиграть в гостях «Каролину».
- Егор Дёмин установил личный рекорд результативности в матче НБА.
- Стало известно, почему в «Спартаке» решили назначить и. о. главного тренера Романова.
- Александр Овечкин забросил 901-ю шайбу в карьере в регулярных чемпионатах НХЛ.
- Александр Овечкин до шести очков сократил отставание от Джо Сакика в истории НХЛ.
- Стало известно, за что футболисты «Спартака» ценили Романова в штабе Станковича.
- «Барселона» проконсультировалась с врачом по поводу травмы Ямаля — MD.
- «МЮ» может побороться с «Ливерпулем» за Нико Шлоттербека — TEAMtalk.
- «Миннесота» уступила в овертайме «Сан-Хосе», Капризов очков не набрал.
- Арина Соболенко побила рекорд Серены Уильямс по сумме призовых за сезон.
- 16 очков Егора Дёмина не помогли «Бруклину» избежать поражения от «Торонто».
- «Оклахома» разгромила «Голден Стэйт». У Гилджес-Александера дабл-дабл, у Карри 11 очков.
