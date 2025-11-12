«Виннипег» обыграл «Ванкувер» в гостевом матче и прервал серию из трёх поражений
Поделиться
В Ванкувере на стадионе «Роджерс-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между местным «Ванкувер Кэнакс» и «Виннипег Джетс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:3.
НХЛ — регулярный чемпионат
12 ноября 2025, среда. 06:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
3 : 5
Виннипег Джетс
Виннипег
0:1 Тэйвз (Моррисси, Перфетти) – 04:57 1:1 Шервуд (Хьюз) – 10:21 2:1 Дебраск (Хьюз, Петтерссон) – 11:58 (pp) 2:2 Моррисси – 14:38 (pp) 2:3 Нидеррайтер (Лаури, Иафалло) – 14:53 2:4 Виларди (Коннор, Моррисси) – 40:48 (pp) 3:4 Бёзер (Петтерссон, Хьюз) – 58:30 3:5 Иафалло (Нидеррайтер, Стэнли) – 59:12
Голами в составе «Виннипега» отметились Джонатан Тэйвз, Джош Моррисси, Нино Нидеррайтер, Габриэль Виларди и Алекс Иафалло. За «Ванкувер» отличились Кифер Шервуд, Джейк Дебраск и Брок Бёзер. Голкипер «Ванкувера» Тэтчер Демко был заменён после первого периода, в котором он пропустил три шайбы.
Таким образом, «Виннипег» прервал серию из трёх поражений. В следующем матче «Джетс» встретятся с «Сиэтл Кракен».
Комментарии
- 12 ноября 2025
-
08:58
-
08:41
-
08:30
-
08:25
-
07:48
-
07:41
-
07:25
-
07:15
-
07:12
-
07:09
-
07:00
-
06:54
-
06:49
-
06:49
-
06:37
-
06:26
-
06:09
-
06:00
-
05:51
-
05:49
-
05:49
-
05:44
-
05:43
-
05:42
-
05:26
-
05:21
-
04:39
-
01:59
-
00:48
- 11 ноября 2025
-
23:50
-
23:40
-
23:30
-
23:16
-
23:00
-
22:30