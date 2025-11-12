«Виннипег» обыграл «Ванкувер» в гостевом матче и прервал серию из трёх поражений

В Ванкувере на стадионе «Роджерс-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между местным «Ванкувер Кэнакс» и «Виннипег Джетс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:3.

Голами в составе «Виннипега» отметились Джонатан Тэйвз, Джош Моррисси, Нино Нидеррайтер, Габриэль Виларди и Алекс Иафалло. За «Ванкувер» отличились Кифер Шервуд, Джейк Дебраск и Брок Бёзер. Голкипер «Ванкувера» Тэтчер Демко был заменён после первого периода, в котором он пропустил три шайбы.

Таким образом, «Виннипег» прервал серию из трёх поражений. В следующем матче «Джетс» встретятся с «Сиэтл Кракен».