Ванкувер – Виннипег, результат матча 12 ноября 2025, счет 3:5, НХЛ 2025/2026

«Виннипег» обыграл «Ванкувер» в гостевом матче и прервал серию из трёх поражений
Комментарии

В Ванкувере на стадионе «Роджерс-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между местным «Ванкувер Кэнакс» и «Виннипег Джетс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:3.

НХЛ — регулярный чемпионат
12 ноября 2025, среда. 06:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
3 : 5
Виннипег Джетс
Виннипег
0:1 Тэйвз (Моррисси, Перфетти) – 04:57     1:1 Шервуд (Хьюз) – 10:21     2:1 Дебраск (Хьюз, Петтерссон) – 11:58 (pp)     2:2 Моррисси – 14:38 (pp)     2:3 Нидеррайтер (Лаури, Иафалло) – 14:53     2:4 Виларди (Коннор, Моррисси) – 40:48 (pp)     3:4 Бёзер (Петтерссон, Хьюз) – 58:30     3:5 Иафалло (Нидеррайтер, Стэнли) – 59:12    

Голами в составе «Виннипега» отметились Джонатан Тэйвз, Джош Моррисси, Нино Нидеррайтер, Габриэль Виларди и Алекс Иафалло. За «Ванкувер» отличились Кифер Шервуд, Джейк Дебраск и Брок Бёзер. Голкипер «Ванкувера» Тэтчер Демко был заменён после первого периода, в котором он пропустил три шайбы.

Таким образом, «Виннипег» прервал серию из трёх поражений. В следующем матче «Джетс» встретятся с «Сиэтл Кракен».

