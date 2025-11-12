Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Пас Марченко помог «Коламбусу» обыграть «Сиэтл» и прервать серию из четырёх поражений

В Сиэтле на стадионе «Клаймэт Пледж-Арена» прошёл матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Сиэтл Кракен» и «Коламбус Блю Джекетс». Победу в игре одержали гости со счётом 2:1 по буллитам.

На 17-й минуте счёт открыл нападающий «Сиэтла» Райан Уинтертон, которому ассистировали Бен Майерс и Джейми Олексяк. «Коламбусу» удалось сравнять счёт в середине второго периода благодаря голу в большинстве Адама Фантилли с передач Кирилла Марченко и Шона Монахана. Марченко реализовал послематчевый буллит.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Благодаря этой победе «Коламбус» прервал четырёхматчевую серию поражений. В следующем матче «Блю Джекетс» встретятся с «Эдмонтон Ойлерз».