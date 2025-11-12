Пас Марченко помог «Коламбусу» обыграть «Сиэтл» и прервать серию из четырёх поражений
Поделиться
В Сиэтле на стадионе «Клаймэт Пледж-Арена» прошёл матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Сиэтл Кракен» и «Коламбус Блю Джекетс». Победу в игре одержали гости со счётом 2:1 по буллитам.
НХЛ — регулярный чемпионат
12 ноября 2025, среда. 06:00 МСК
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Окончен
1 : 2
Б
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
1:0 Уинтертон (Майерс, Олексяк) – 16:43 1:1 Фантилли (Марченко, Монахан) – 38:22 (pp) 1:2 Койл – 65:00
На 17-й минуте счёт открыл нападающий «Сиэтла» Райан Уинтертон, которому ассистировали Бен Майерс и Джейми Олексяк. «Коламбусу» удалось сравнять счёт в середине второго периода благодаря голу в большинстве Адама Фантилли с передач Кирилла Марченко и Шона Монахана. Марченко реализовал послематчевый буллит.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
Благодаря этой победе «Коламбус» прервал четырёхматчевую серию поражений. В следующем матче «Блю Джекетс» встретятся с «Эдмонтон Ойлерз».
Комментарии
- 12 ноября 2025
-
09:45
-
09:35
-
09:25
-
09:13
-
09:05
-
08:58
-
08:41
-
08:30
-
08:25
-
07:48
-
07:41
-
07:25
-
07:15
-
07:12
-
07:09
-
07:00
-
06:54
-
06:49
-
06:49
-
06:37
-
06:26
-
06:09
-
06:00
-
05:51
-
05:49
-
05:49
-
05:44
-
05:43
-
05:42
-
05:26
-
05:21
-
04:39
-
01:59
-
00:48
- 11 ноября 2025
-
23:50