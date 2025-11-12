Остон Мэттьюс получил травму после силового приёма Никиты Задорова

Капитан «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс получил травму после силового приёма защитника «Бостон Брюинз» Никиты Задорова.

Столкновение состоялось в середине второго периода, когда россиянин подтолкнул Мэттьюса, который неудачно упал и врезался в борт. После этого столкновения звёздный нападающий не выходил на лёд до конца матча. Позднее за своего капитана попытался вступиться нападающий «Торонто» Макс Доми, который набросился с кулаками на Задорова. Но россиянин отказался драться и заработал для команды большинство.

«Бостон» во второй раз за четыре дня обыграл «Торонто».