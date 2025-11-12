Скидки
Остон Мэттьюс получил травму после силового приёма Никиты Задорова

Остон Мэттьюс получил травму после силового приёма Никиты Задорова
Комментарии

Капитан «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс получил травму после силового приёма защитника «Бостон Брюинз» Никиты Задорова.

НХЛ — регулярный чемпионат
12 ноября 2025, среда. 03:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
5 : 3
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
1:0 Заха (Пастрняк, Макэвой) – 04:27 (pp)     1:1 Лоренц – 06:41 (sh)     2:1 Линдхольм (Лорей, Эйссимонт) – 09:32 (pp)     3:1 Стивз (Линдхольм) – 17:23     4:1 Пастрняк (Гики, Макэвой) – 20:49     4:2 Макманн (Доми, Райлли) – 38:58 (pp)     4:3 Экман-Ларссон (Робертсон, Нюландер) – 43:32     5:3 Пастрняк – 49:48 (pp)    

Столкновение состоялось в середине второго периода, когда россиянин подтолкнул Мэттьюса, который неудачно упал и врезался в борт. После этого столкновения звёздный нападающий не выходил на лёд до конца матча. Позднее за своего капитана попытался вступиться нападающий «Торонто» Макс Доми, который набросился с кулаками на Задорова. Но россиянин отказался драться и заработал для команды большинство.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

«Бостон» во второй раз за четыре дня обыграл «Торонто».

