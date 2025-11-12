Остон Мэттьюс получил травму после силового приёма Никиты Задорова
Капитан «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс получил травму после силового приёма защитника «Бостон Брюинз» Никиты Задорова.
НХЛ — регулярный чемпионат
12 ноября 2025, среда. 03:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
5 : 3
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
1:0 Заха (Пастрняк, Макэвой) – 04:27 (pp) 1:1 Лоренц – 06:41 (sh) 2:1 Линдхольм (Лорей, Эйссимонт) – 09:32 (pp) 3:1 Стивз (Линдхольм) – 17:23 4:1 Пастрняк (Гики, Макэвой) – 20:49 4:2 Макманн (Доми, Райлли) – 38:58 (pp) 4:3 Экман-Ларссон (Робертсон, Нюландер) – 43:32 5:3 Пастрняк – 49:48 (pp)
Столкновение состоялось в середине второго периода, когда россиянин подтолкнул Мэттьюса, который неудачно упал и врезался в борт. После этого столкновения звёздный нападающий не выходил на лёд до конца матча. Позднее за своего капитана попытался вступиться нападающий «Торонто» Макс Доми, который набросился с кулаками на Задорова. Но россиянин отказался драться и заработал для команды большинство.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.
«Бостон» во второй раз за четыре дня обыграл «Торонто».
