Результаты матчей НХЛ на 12 ноября 2025 года

В ночь на 12 ноября 2025 года продолжился регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги. Всего было сыграно девять встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей НХЛ на 12 ноября 2025 года (время московское):

«Монреаль Канадиенс»– «Лос-Анджелес Кингз» — 1:5;

«Каролина Харрикейнз» – «Вашингтон Кэпиталз» — 1:4;

«Оттава Сенаторз» – «Даллас Старз» — 2:3 ОТ;

«Бостон Брюинз» – «Торонто Мэйпл Лифс» — 5:3;

«Сент-Луис Блюз» – «Калгари Флэймз» — 3:2;

«Миннесота Уайлд» – «Сан-Хосе Шаркс» — 1:2 ОТ;

«Колорадо Эвеланш» – «Анахайм Дакс» — 4:1;

«Ванкувер Кэнакс» – «Виннипег Джетс» — 3:5;

«Сиэтл Кракен» – «Коламбус Блю Джекетс» — 1:2 Б.

Западную конференцию Национальной хоккейной лиги с 27 очками после 17 матчей возглавляет «Колорадо Эвеланш». Первое место в Восточной конференции НХЛ на данный момент занимает «Нью-Джерси Дэвилз», набравший 23 очка после 16 встреч.