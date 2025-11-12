Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Расписание матчей КХЛ на 12 ноября 2025 года

Расписание матчей КХЛ на 12 ноября 2025 года
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 12 ноября, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. Всего будет сыграно пять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей КХЛ на 12 ноября 2025 года (время московское):

17:00. «Салават Юлаев» – СКА;
17:00. «Металлург» – «Лада».
19:30. «Динамо» Мн – «Сибирь»;
19:30. «Торпедо» – «Сочи».
19:30. «Спартак» – «Локомотив».

Западную конференцию Континентальной хоккейной лиги с 36 очками после 25 матчей возглавляет ярославский «Локомотив». Первое место Восточной конференции КХЛ на данный момент занимает магнитогорский «Металлург», набравший 40 очков после 25 игр.

Матч «Спартак» — «Локомотив» 12 ноября можно посмотреть эксклюзивно в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск».

Регулярный чемпионат КХЛ завершится 20 марта. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2026 года.

Календарь КХЛ
Таблица КХЛ
Материалы по теме
«Торпедо» набрало сумасшедший ход, «Сибирь» тонет на дне таблицы. Итоги дня в КХЛ
Видео
«Торпедо» набрало сумасшедший ход, «Сибирь» тонет на дне таблицы. Итоги дня в КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android