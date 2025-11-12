Сегодня, 12 ноября, пройдут шесть матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.
Расписание матчей МХЛ на 12 ноября 2025 года (время московское):
11:10. «Сахалинские Акулы» – МХК «Динамо» М;
17:00. «Снежные Барсы» – «Спутник»;
18:30. «Красная Армия» – «Алмаз»;
18:30. МХК «Спартак» МАХ – «Академия СКА»;
19:00. «СКА-1946» – «Капитан»;
19:00. МХК «Крылья Советов» – МХК «Атлант».
«Золотой» дивизион Западной конференции возглавляет «Локо» с 39 очками после 21 игр. Первое место в «Золотом» дивизионе Восточной конференции занимают «Омские Ястребы», набравшие 34 очка после 22 матчей.