Расписание матчей МХЛ на 12 ноября 2025 года

Сегодня, 12 ноября, пройдут шесть матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей МХЛ на 12 ноября 2025 года (время московское):

11:10. «Сахалинские Акулы» – МХК «Динамо» М;

17:00. «Снежные Барсы» – «Спутник»;

18:30. «Красная Армия» – «Алмаз»;

18:30. МХК «Спартак» МАХ – «Академия СКА»;

19:00. «СКА-1946» – «Капитан»;

19:00. МХК «Крылья Советов» – МХК «Атлант».

«Золотой» дивизион Западной конференции возглавляет «Локо» с 39 очками после 21 игр. Первое место в «Золотом» дивизионе Восточной конференции занимают «Омские Ястребы», набравшие 34 очка после 22 матчей.