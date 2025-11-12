Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Он мой друг». Никита Задоров объяснил, почему не стал драться с форвардом «Торонто» Доми

«Он мой друг». Никита Задоров объяснил, почему не стал драться с форвардом «Торонто» Доми
Комментарии

Защитник «Бостон Брюинз» Никита Задоров объяснил, почему не стал драться с нападающим «Торонто Мэйпл Лифс» Максом Доми, который налетел на него с кулаками. Россиянин не стал сбрасывать перчатки, а просто повалил оппонента на лёд. Доми получил две минуты штрафа за грубость, а «Бостон» реализовал большинство.

НХЛ — регулярный чемпионат
12 ноября 2025, среда. 03:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
5 : 3
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
1:0 Заха (Пастрняк, Макэвой) – 04:27 (pp)     1:1 Лоренц – 06:41 (sh)     2:1 Линдхольм (Лорей, Эйссимонт) – 09:32 (pp)     3:1 Стивз (Линдхольм) – 17:23     4:1 Пастрняк (Гики, Макэвой) – 20:49     4:2 Макманн (Доми, Райлли) – 38:58 (pp)     4:3 Экман-Ларссон (Робертсон, Нюландер) – 43:32     5:3 Пастрняк – 49:48 (pp)    

«Я не буду драться со своим другом. Вместе с ним мы становились чемпионами ОХЛ, я уважаю Макса. А ещё он гораздо меньше меня. Это был бы двойной проигрыш с моей стороны, если бы я подрался с ним», — цитирует Задорова пресс-служба клуба.

В этом матче Задоров нанёс травму капитану «Торонто» Остону Мэттьюсу. В предыдущем матче россиянин травмировал Скотта Лотона.

Материалы по теме
Задоров продолжает крушить! Отправил звезду НХЛ в раздевалку и подрался с тафгаем
Задоров продолжает крушить! Отправил звезду НХЛ в раздевалку и подрался с тафгаем
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android