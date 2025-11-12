«Он мой друг». Никита Задоров объяснил, почему не стал драться с форвардом «Торонто» Доми
Защитник «Бостон Брюинз» Никита Задоров объяснил, почему не стал драться с нападающим «Торонто Мэйпл Лифс» Максом Доми, который налетел на него с кулаками. Россиянин не стал сбрасывать перчатки, а просто повалил оппонента на лёд. Доми получил две минуты штрафа за грубость, а «Бостон» реализовал большинство.
НХЛ — регулярный чемпионат
12 ноября 2025, среда. 03:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
5 : 3
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
1:0 Заха (Пастрняк, Макэвой) – 04:27 (pp) 1:1 Лоренц – 06:41 (sh) 2:1 Линдхольм (Лорей, Эйссимонт) – 09:32 (pp) 3:1 Стивз (Линдхольм) – 17:23 4:1 Пастрняк (Гики, Макэвой) – 20:49 4:2 Макманн (Доми, Райлли) – 38:58 (pp) 4:3 Экман-Ларссон (Робертсон, Нюландер) – 43:32 5:3 Пастрняк – 49:48 (pp)
«Я не буду драться со своим другом. Вместе с ним мы становились чемпионами ОХЛ, я уважаю Макса. А ещё он гораздо меньше меня. Это был бы двойной проигрыш с моей стороны, если бы я подрался с ним», — цитирует Задорова пресс-служба клуба.
В этом матче Задоров нанёс травму капитану «Торонто» Остону Мэттьюсу. В предыдущем матче россиянин травмировал Скотта Лотона.
