Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Вашингтон» выиграл семь матчей из восьми в текущем сезоне, в которых Овечкин набирал очки

«Вашингтон» выиграл семь матчей из восьми в текущем сезоне, в которых Овечкин набирал очки
Комментарии

40-летний российский нападающий клуба НХЛ «Вашингтон Кэпитал» Александр Овечкин отдал результативную передачу на ставший победным гол «Кэпиталз» и забросив контрольную шайбу в пустые ворота в матче с «Каролиной Харрикейнз» (4:1), который прошёл в ночь с 11 на 12 ноября мск на льду арены «Леново Центр» в Роли (США, штат Северная Каролина).

НХЛ — регулярный чемпионат
12 ноября 2025, среда. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
1 : 4
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Дьюхейм (Фрэнк, Дауд) – 05:42     0:2 Строум (Овечкин, Карлсон) – 25:59     1:2 Элерс (Блейк, Гостисбер) – 33:56     1:3 Чикран (Леонард, Карлсон) – 45:46 (pp)     1:4 Овечкин (Бовиллье) – 59:29    

«Вашингтон» выиграл семь матчей из восьми в текущем сезоне, в которых Овечкин набирал очки.

За карьеру в НХЛ на счету Овечкина после этого матча стало 1635 (901+734) очков — это 11-й результат в бомбардирском списке в истории североамериканской лиги. Следующей целью Овечкина является располагающийся на 10-й строчке Джо Сакик, на счету которого 1641 (625+1016) очко.

Материалы по теме
Овечкин начал погоню за 1000 голов в НХЛ? Вколотил в пустые, поставив победную точку
Овечкин начал погоню за 1000 голов в НХЛ? Вколотил в пустые, поставив победную точку
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android