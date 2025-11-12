«Вашингтон» выиграл семь матчей из восьми в текущем сезоне, в которых Овечкин набирал очки

40-летний российский нападающий клуба НХЛ «Вашингтон Кэпитал» Александр Овечкин отдал результативную передачу на ставший победным гол «Кэпиталз» и забросив контрольную шайбу в пустые ворота в матче с «Каролиной Харрикейнз» (4:1), который прошёл в ночь с 11 на 12 ноября мск на льду арены «Леново Центр» в Роли (США, штат Северная Каролина).

«Вашингтон» выиграл семь матчей из восьми в текущем сезоне, в которых Овечкин набирал очки.

За карьеру в НХЛ на счету Овечкина после этого матча стало 1635 (901+734) очков — это 11-й результат в бомбардирском списке в истории североамериканской лиги. Следующей целью Овечкина является располагающийся на 10-й строчке Джо Сакик, на счету которого 1641 (625+1016) очко.