«Вашингтон» выиграл семь матчей из восьми в текущем сезоне, в которых Овечкин набирал очки
Поделиться
40-летний российский нападающий клуба НХЛ «Вашингтон Кэпитал» Александр Овечкин отдал результативную передачу на ставший победным гол «Кэпиталз» и забросив контрольную шайбу в пустые ворота в матче с «Каролиной Харрикейнз» (4:1), который прошёл в ночь с 11 на 12 ноября мск на льду арены «Леново Центр» в Роли (США, штат Северная Каролина).
НХЛ — регулярный чемпионат
12 ноября 2025, среда. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
1 : 4
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Дьюхейм (Фрэнк, Дауд) – 05:42 0:2 Строум (Овечкин, Карлсон) – 25:59 1:2 Элерс (Блейк, Гостисбер) – 33:56 1:3 Чикран (Леонард, Карлсон) – 45:46 (pp) 1:4 Овечкин (Бовиллье) – 59:29
«Вашингтон» выиграл семь матчей из восьми в текущем сезоне, в которых Овечкин набирал очки.
За карьеру в НХЛ на счету Овечкина после этого матча стало 1635 (901+734) очков — это 11-й результат в бомбардирском списке в истории североамериканской лиги. Следующей целью Овечкина является располагающийся на 10-й строчке Джо Сакик, на счету которого 1641 (625+1016) очко.
Материалы по теме
Комментарии
- 12 ноября 2025
-
10:40
-
10:20
-
10:00
-
09:45
-
09:35
-
09:25
-
09:13
-
09:05
-
08:58
-
08:41
-
08:30
-
08:25
-
07:48
-
07:41
-
07:25
-
07:15
-
07:12
-
07:09
-
07:00
-
06:54
-
06:49
-
06:49
-
06:37
-
06:26
-
06:09
-
06:00
-
05:51
-
05:49
-
05:49
-
05:44
-
05:43
-
05:42
-
05:26
-
05:21
-
04:39