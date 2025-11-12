Скидки
Хоккей

«Выступать в России выгодно». Назаров высказался о возвращении игроков из Америки в КХЛ

Известный тренер Андрей Назаров поддержал возвращение российских хоккеистов из НХЛ в КХЛ и заявил, что это выгодно для игроков с финансовой точки зрения.

«Здорово, что некоторые наши ребята возвращаются из Северной Америки в Россию. Так что к нам едут не только иностранцы, но и талантливые доморощенные хоккеисты, которые однозначно усилят КХЛ.

Знаете, в мои времена, ещё задолго до создания Континентальной лиги, возвращаться обратно было не слишком выгодно как в финансовом, так и в спортивном плане, поэтому отток игроков был очень большим. Сейчас же ситуация коренным образом изменилась: выступать на родине стало выгодно и в плане денег, и в плане достижения спортивного результата. КХЛ активно развивается, набирает популярность, а спортсмены понимают, что здесь можно не только добиться отличного результата и вырасти в профессиональном плане, но и хорошо заработать. Всё-таки профессиональный спорт — это разговор в том числе про большие деньги», – сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

