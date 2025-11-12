«Очень сильно осложнял мне жизнь». Вратарь «Сиэтла» оценил мастерство Марченко и Воронкова
Вратарь «Сиэтл Кракен» Мэтт Мюррей отметил мастерство российских нападающих «Коламбус Блю Джекетс» Кирилла Марченко и Дмитрия Воронкова. Марченко отметился передачей и реализованным буллитом в победном матче с «Кракен» (2:1 Б).
НХЛ — регулярный чемпионат
12 ноября 2025, среда. 06:00 МСК
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Окончен
1 : 2
Б
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
1:0 Уинтертон (Майерс, Олексяк) – 16:43 1:1 Фантилли (Марченко, Монахан) – 38:22 (pp) 1:2 Койл – 65:00
«У них есть несколько молодых, довольно техничных ребят. [Кирилл] Марченко… он плеймейкер, ещё у них есть этот здоровяк [Дмитрий Воронков] перед воротами. Он очень сильно осложнял мне жизнь, особенно в большинстве. Я ничего не видел, настолько хорошо он ставил заслоны. Он всегда находится в нужной позиции, и это значительно затрудняет наблюдение за шайбой. У них хорошая команда, в которой много мастеровитых хоккеистов», — цитирует Мюррея пресс-служба клуба.
