Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Очень сильно осложнял мне жизнь». Вратарь «Сиэтла» оценил мастерство Марченко и Воронкова

«Очень сильно осложнял мне жизнь». Вратарь «Сиэтла» оценил мастерство Марченко и Воронкова
Комментарии

Вратарь «Сиэтл Кракен» Мэтт Мюррей отметил мастерство российских нападающих «Коламбус Блю Джекетс» Кирилла Марченко и Дмитрия Воронкова. Марченко отметился передачей и реализованным буллитом в победном матче с «Кракен» (2:1 Б).

НХЛ — регулярный чемпионат
12 ноября 2025, среда. 06:00 МСК
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Окончен
1 : 2
Б
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
1:0 Уинтертон (Майерс, Олексяк) – 16:43     1:1 Фантилли (Марченко, Монахан) – 38:22 (pp)     1:2 Койл – 65:00    

«У них есть несколько молодых, довольно техничных ребят. [Кирилл] Марченко… он плеймейкер, ещё у них есть этот здоровяк [Дмитрий Воронков] перед воротами. Он очень сильно осложнял мне жизнь, особенно в большинстве. Я ничего не видел, настолько хорошо он ставил заслоны. Он всегда находится в нужной позиции, и это значительно затрудняет наблюдение за шайбой. У них хорошая команда, в которой много мастеровитых хоккеистов», — цитирует Мюррея пресс-служба клуба.

Материалы по теме
Видео
Пас Марченко помог «Коламбусу» обыграть «Сиэтл» и прервать серию из четырёх поражений
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android