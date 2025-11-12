Скидки
«Сибирь» подписала полноценный контракт с нападающим Вячеславом Лещенко

«Сибирь» подписала полноценный контракт с нападающим Вячеславом Лещенко
Комментарии

«Сибирь» подписала полноценный контракт с нападающим Вячеславом Лещенко. Как сообщает пресс-служба новосибирского клуба, соглашение рассчитано до конца сезона.

Вячеслав сыграл три матча за «Сибирь» на пробном контракте и забросил одну шайбу.

В МХЛ дебютировал за «Мытищинских Атлантов», а 6 сентября 2014 сыграл первый матч в КХЛ за «Атлант». Всего на счету нападающего 528 матчей в КХЛ (Вячеслав выступал за «Атлант», «Спартак», «Ак Барс», ХК «Сочи», «Куньлунь Ред Стар», «Витязь», «Нефтехимик», «Салават Юлаев»), в которых игрок записал на свой счёт 101 заброшенную шайбу и 102 результативные передачи. Вячеслав Лещенко – серебряный призёр чемпионата мира среди молодёжи (2015).

