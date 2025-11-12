Скидки
Вратарь «Вашингтона» Логан Томпсон оценил несостоявшуюся драку с голкипером «Каролины»

Вратарь «Вашингтон Кэпиталз» Логан Томпсон прокомментировал стычку с участием голкиперов в матче с «Каролиной Харрикейнз». Томпсон сбросил ловушку и блин и ждал в центре площадки, бросая вызов Фредерику Андерсену после того, как вратарь «Харрикейнз» ввязался в схватку за своими воротами. Судьи не дали состояться драке вратарей.

«Я испытываю огромное уважение к Андерсену как к вратарю… Я вырос, наблюдая за ним. Это просто один из тех случаев, когда видишь, что твои ребята немного уступают в численности, и хочешь попытаться помочь им», — цитирует Томпсона пресс-служба клуба.

По итогам инцидента главные арбитры выписали несколько удалений. Со стороны «Вашингтона» штрафы получили Дауд (две минуты) и Фехервари (две и пять минут). От «Каролины» были наказаны Андерсен (две минуты) и Стэнковен (две и пять минут).

