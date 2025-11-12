«Это удаление». Главный тренер «Торонто» раскритиковал силовой приём Задорова на Мэттьюсе

Главный тренер «Торонто Мэйпл Лифс» Крэйг Берюбе раскритиковал силовой приём защитника «Бостон Брюинз» Никиты Задорова против форварда «листьев» Остона Мэттьюса. Во втором периоде российский защитник применил против капитана «Лифс» силовой приём у борта, после чего тот ушёл в раздевалку с травмой нижней части тела. Судьи не нашли нарушения правил в этом эпизоде.

«Лично я думаю, что там было удаление. Но я не рефери. Но мне это не понравилось, не понравился этот силовой. Мэттьюс был в уязвимом положении. Не знаю точно, сколько он пропустит, не могу пока сказать, насколько серьёзно повреждение. Если честно, я не знаю, когда именно он получил травму», — цитирует Берюбе пресс-служба клуба.