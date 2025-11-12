Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Это удаление». Главный тренер «Торонто» раскритиковал силовой приём Задорова на Мэттьюсе

«Это удаление». Главный тренер «Торонто» раскритиковал силовой приём Задорова на Мэттьюсе
Комментарии

Главный тренер «Торонто Мэйпл Лифс» Крэйг Берюбе раскритиковал силовой приём защитника «Бостон Брюинз» Никиты Задорова против форварда «листьев» Остона Мэттьюса. Во втором периоде российский защитник применил против капитана «Лифс» силовой приём у борта, после чего тот ушёл в раздевалку с травмой нижней части тела. Судьи не нашли нарушения правил в этом эпизоде.

НХЛ — регулярный чемпионат
12 ноября 2025, среда. 03:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
5 : 3
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
1:0 Заха (Пастрняк, Макэвой) – 04:27 (pp)     1:1 Лоренц – 06:41 (sh)     2:1 Линдхольм (Лорей, Эйссимонт) – 09:32 (pp)     3:1 Стивз (Линдхольм) – 17:23     4:1 Пастрняк (Гики, Макэвой) – 20:49     4:2 Макманн (Доми, Райлли) – 38:58 (pp)     4:3 Экман-Ларссон (Робертсон, Нюландер) – 43:32     5:3 Пастрняк – 49:48 (pp)    

«Лично я думаю, что там было удаление. Но я не рефери. Но мне это не понравилось, не понравился этот силовой. Мэттьюс был в уязвимом положении. Не знаю точно, сколько он пропустит, не могу пока сказать, насколько серьёзно повреждение. Если честно, я не знаю, когда именно он получил травму», — цитирует Берюбе пресс-служба клуба.

Материалы по теме
Задоров продолжает крушить! Отправил звезду НХЛ в раздевалку и подрался с тафгаем
Задоров продолжает крушить! Отправил звезду НХЛ в раздевалку и подрался с тафгаем
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android