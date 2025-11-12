Российский нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин получил травму нижней части тела. Об этом сообщает журналистка Бэйли Кертис в соцсети Х со ссылкой на тренера команды Джареда Беднара. Россиянин получил травму в матче с «Анахайм Дакс» (4:1), в котором успел отметиться результативной передачей.

Степень серьёзности травмы 30-летнего россиянина будет станет известна в среду по итогам обследования. Ничушкин в текущем сезоне набрал 12 очков — забил пять голов и отдал семь результативных передач в 17 матчах.

Благодаря этой победе «Колорадо» укрепил лидерство в Западной конференции НХЛ и теперь имеет отрыв от занимающего второе место «Анахайма» в четыре очка.