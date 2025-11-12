Скидки
Хоккей

Российский нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин получил травму нижней части тела

Российский нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин получил травму нижней части тела. Об этом сообщает журналистка Бэйли Кертис в соцсети Х со ссылкой на тренера команды Джареда Беднара. Россиянин получил травму в матче с «Анахайм Дакс» (4:1), в котором успел отметиться результативной передачей.

НХЛ — регулярный чемпионат
12 ноября 2025, среда. 05:30 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
4 : 1
Анахайм Дакс
Анахайм
1:0 Лехконен (Маккиннон, Макар) – 00:28     1:1 Карлссон (Труба, Терри) – 18:16     2:1 Ландеског (Ничушкин, Малински) – 31:37     3:1 Нечас (Лехконен, Маккиннон) – 47:02 (pp)     4:1 Келли (Маккиннон, Нельсон) – 57:39    

Степень серьёзности травмы 30-летнего россиянина будет станет известна в среду по итогам обследования. Ничушкин в текущем сезоне набрал 12 очков — забил пять голов и отдал семь результативных передач в 17 матчах.

Благодаря этой победе «Колорадо» укрепил лидерство в Западной конференции НХЛ и теперь имеет отрыв от занимающего второе место «Анахайма» в четыре очка.

