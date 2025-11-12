Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Хотим, чтобы против нас было тяжело играть». Задоров объяснил свой жёсткий стиль игры

«Хотим, чтобы против нас было тяжело играть». Задоров объяснил свой жёсткий стиль игры
Комментарии

Защитник «Бостон Брюинз» Никита Задоров объяснил свою жёсткую игру и вспомнил финал Кубка Стэнли 2011 года между «медведями» и «Ванкувер Кэнакс» (4-3 в серии). 30-летний россиянин провёл 18 игр в регулярном чемпионате, в которых набрал 4 (1+3) очка при 65 силовых приёмах.

«Недавно я смотрел хайлайты решающей игры Кубка Стэнли-2011, когда «Бостон» играл с «Ванкувером». Против той команды «Бостона» играть было неприятно, физически тяжело. Думаю, это та идентичность, которую мы хотим вернуть. Мы просто хотим, чтобы против нас было очень трудно играть. Я выхожу и стараюсь делать свою работу, и я знаю, что мои партнеры меня поддержат», – цитирует Задорова пресс-служба клуба.

Материалы по теме
Задоров продолжает крушить! Отправил звезду НХЛ в раздевалку и подрался с тафгаем
Задоров продолжает крушить! Отправил звезду НХЛ в раздевалку и подрался с тафгаем
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android