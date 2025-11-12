«Хотим, чтобы против нас было тяжело играть». Задоров объяснил свой жёсткий стиль игры

Защитник «Бостон Брюинз» Никита Задоров объяснил свою жёсткую игру и вспомнил финал Кубка Стэнли 2011 года между «медведями» и «Ванкувер Кэнакс» (4-3 в серии). 30-летний россиянин провёл 18 игр в регулярном чемпионате, в которых набрал 4 (1+3) очка при 65 силовых приёмах.

«Недавно я смотрел хайлайты решающей игры Кубка Стэнли-2011, когда «Бостон» играл с «Ванкувером». Против той команды «Бостона» играть было неприятно, физически тяжело. Думаю, это та идентичность, которую мы хотим вернуть. Мы просто хотим, чтобы против нас было очень трудно играть. Я выхожу и стараюсь делать свою работу, и я знаю, что мои партнеры меня поддержат», – цитирует Задорова пресс-служба клуба.