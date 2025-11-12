Скидки
Хоккей

«Наверное, от него это требуют». Каменский высказался о жёсткой игре Задорова

«Наверное, от него это требуют». Каменский высказался о жёсткой игре Задорова
Олимпийский чемпион и обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский высказался о жёсткой игре защитника «Бостон Брюинз» Никиты Задорова.

«Это его игра, он действует жёстко. Наверное, от него это требуют, и он выполняет игровое задание. Тяжело его с кем-то сравнивать из тех защитников такого же плана, с которыми я играл. Хоккей идёт в ту сторону, чтобы забивать голы, а не драться. Игра стала более чистой, а в то время разрешалось всё», – приводит слова Каменского ТАСС.

В двух матчах с «Торонто Мэйпл Лифс» Задоров нанёс травму двум хоккеистам соперника и вступал в стычки с хоккеистами канадского клуба.

