Джордан Биннингтон вышел на первое место среди вратарей по числу матчей за «Сент-Луис»

Голкипер Джордан Биннингтон вышел на первое место среди вратарей по числу матчей за «Сент-Луис Блюз». Матч с «Калгари Флэймз» (3:2) стал для голкипера 348-м в регулярных чемпионатах НХЛ в составе «музыкантов».

Биннингтон вышел на чистое первое место среди вратарей в истории «Сент-Луиса», обойдя Майка Лиута (347 матчей). На данный момент в активе Биннингтона 177 побед в лиге.

Биннингтон всю карьеру провёл в составе «Сент-Луиса» и стал с клубом обладателем Кубка Стэнли в 2019 году. В мае 2024 года вошёл в состав сборной Канады на чемпионат мира. На турнире Джордан был основным вратарём и сыграл восемь матчей, а сборная Канады осталась без медалей, уступив в матче за бронзу сборной Швеции со счётом 2:4.

