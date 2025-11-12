Быков: возможно, Кузнецов ещё не до конца понимает, чего от него хочет Разин

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков поделился мыслями о результативности нападающего Евгения Кузнецова в «Металлурге». Ранее главный тренер магнитогорского клуба Андрей Разин заявил, что Кузнецов находится в плохой форме и отстранил его от участия в выездной серии матчей.

«Прежде чем начать приносить команде пользу, хоккеисту надо вписаться в коллектив и привыкнуть к требованиям главного тренера. Возможно, Евгений ещё не до конца понимает, чего от него хочет наставник. Я точно знаю и уверен, что Кузнецов является замечательным хоккеистом», — приводит слова Быкова LiveResult.

На данный момент Кузнецов записал на свой счёт восемь матчей за магнитогорский клуб, в которых отметился пятью результативными передачами.