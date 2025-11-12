Тренер вратарей ЦСКА оценил дебют голкипера Сергея Мурашова в НХЛ

Тренер вратарей ЦСКА Рашит Давыдов поделился мыслями о дебюте вратаря «Питтсбург Пингвинз» Сергея Мурашова в НХЛ. 21‑летний Мурашов 9 ноября провёл первый матч в НХЛ с «Лос-Анджелес Кингз» (2:3) и отразил 24 из 27 бросков по воротам. Давыдов ранее работал с голкипером в «Локомотиве».

«Сергей вполне заслуженно получил возможность дебютировать в НХЛ. Своей работой и игрой в прошедшем году и на выставочных играх этого сезона Сергей подтверждал свой уровень подготовки и готовность дебютировать в лучшей лиге мира.

Если говорить про дебютную игру с «Лос-Анджелесом», то мне показалось, что в игре Сергея была некоторая скованность, но это вполне нормально для первой встречи на новом уровне. Зная осознанный и осмысленный подход Сергея к процессу, скажу, что он уже в следующем матче сыграет более раскованно и уверенно.

Помню дебют Мурашова в КХЛ за «Локомотив». Тогда он тоже первую игру провёл очень напряженно, но уже в последующих встречах играл спокойно и надёжно, по-взрослому. Уровень технической и ментальной оснащённости уже позволяет ему показывать зрелую и качественную игру на самом высоком уровне. Главное, продолжать работать и развиваться дальше, а это Сергей умеет», – цитирует Давыдова Metaratings.ru.