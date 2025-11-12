Трёхкратный олимпийский чемпион объяснил, почему считает Комтуа средним игроком

Трёхкратный олимпийский чемпион, заслуженный тренер СССР Виталий Давыдов назвал форварда московского «Динамо» Макса Комтуа средним игроком, не соответствующим советским критериям мастера.

– Вам не показалось, что в этом сезоне Комтуа заскучал?

– Послушайте, Комтуа – средний форвард. Он все эти годы то скучает, то загорается. То исчезает, то выдаёт энергичные, качественные матчи. Поймите, я воспитан советским хоккеем. У нас мастером всегда считался только тот хоккеист, который играет стабильно. А как только идут постоянные перепады – это уже не мастер, а средний игрок, подмастерье. Таких в КХЛ сегодня – подавляющее большинство. Комтуа – один из них. Хотя форвард не без огонька, — приводит слова Давыдова Russia-Hockey.

В 23 матчах текущего сезона 26-летний канадец набрал 15 (6+9) очков при полезности «-9».