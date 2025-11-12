Скидки
Хоккей Новости

Трёхкратный олимпийский чемпион объяснил, почему считает Комтуа средним игроком

Трёхкратный олимпийский чемпион объяснил, почему считает Комтуа средним игроком
Трёхкратный олимпийский чемпион, заслуженный тренер СССР Виталий Давыдов назвал форварда московского «Динамо» Макса Комтуа средним игроком, не соответствующим советским критериям мастера.

– Вам не показалось, что в этом сезоне Комтуа заскучал?
– Послушайте, Комтуа – средний форвард. Он все эти годы то скучает, то загорается. То исчезает, то выдаёт энергичные, качественные матчи. Поймите, я воспитан советским хоккеем. У нас мастером всегда считался только тот хоккеист, который играет стабильно. А как только идут постоянные перепады – это уже не мастер, а средний игрок, подмастерье. Таких в КХЛ сегодня – подавляющее большинство. Комтуа – один из них. Хотя форвард не без огонька, — приводит слова Давыдова Russia-Hockey.

В 23 матчах текущего сезона 26-летний канадец набрал 15 (6+9) очков при полезности «-9».

