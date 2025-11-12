Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Спартак — Локомотив. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Габриэль Ландеског поделился эмоциями от своего первого гола в регулярке НХЛ с 2022 года

Габриэль Ландеског поделился эмоциями от своего первого гола в регулярке НХЛ с 2022 года
Аудио-версия:
Комментарии

Капитан «Колорадо Эвеланш» Габриэль Ландеског забил гол в матче с «Анахайм Дакс» (4:1), который стал для него первым в регулярных первенствах НХЛ с 2022 года. Последний раз шведский форвард отличался в матче регулярного чемпионата североамериканской лиги ещё 6 марта 2022 года.

НХЛ — регулярный чемпионат
12 ноября 2025, среда. 05:30 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
4 : 1
Анахайм Дакс
Анахайм
1:0 Лехконен (Маккиннон, Макар) – 00:28     1:1 Карлссон (Труба, Терри) – 18:16     2:1 Ландеског (Ничушкин, Малински) – 31:37     3:1 Нечас (Лехконен, Маккиннон) – 47:02 (pp)     4:1 Келли (Маккиннон, Нельсон) – 57:39    

«Было приятно наконец-то покончить с этим. Я старался сосредоточиться на своей игре и на том, что делаю от смены к смене. Но, несмотря на это, конечно, хочется вернуться домой и знать, что забил хотя бы один гол в протоколе, и просто двигаться дальше. Мой сын будет рад завтра утром, когда услышит новости. Так что это будет хорошо. Он всё время спрашивает меня. Я просто отвечаю: «Нет, пока нет».

Не думаю, что наша игра идеальна, но, думаю, на данном этапе сезона мы неплохо справляемся с корректировками по ходу матча и стараемся досконально разобраться в деталях, которые делают нас успешными», — цитирует Ландескога пресс-служба клуба.

Материалы по теме
Видео
Габриэль Ландеског впервые с марта 2022 года забил в матче регулярного чемпионата НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android