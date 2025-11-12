Габриэль Ландеског поделился эмоциями от своего первого гола в регулярке НХЛ с 2022 года

Капитан «Колорадо Эвеланш» Габриэль Ландеског забил гол в матче с «Анахайм Дакс» (4:1), который стал для него первым в регулярных первенствах НХЛ с 2022 года. Последний раз шведский форвард отличался в матче регулярного чемпионата североамериканской лиги ещё 6 марта 2022 года.
«Было приятно наконец-то покончить с этим. Я старался сосредоточиться на своей игре и на том, что делаю от смены к смене. Но, несмотря на это, конечно, хочется вернуться домой и знать, что забил хотя бы один гол в протоколе, и просто двигаться дальше. Мой сын будет рад завтра утром, когда услышит новости. Так что это будет хорошо. Он всё время спрашивает меня. Я просто отвечаю: «Нет, пока нет».
Не думаю, что наша игра идеальна, но, думаю, на данном этапе сезона мы неплохо справляемся с корректировками по ходу матча и стараемся досконально разобраться в деталях, которые делают нас успешными», — цитирует Ландескога пресс-служба клуба.
12 ноября 2025
