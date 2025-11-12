Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Спартак — Локомотив. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Салават Юлаев» — СКА: онлайн-трансляция матча КХЛ-2025/2026 начнётся в 17:00 мск

«Салават Юлаев» — СКА: онлайн-трансляция матча КХЛ-2025/2026 начнётся в 17:00 мск
Комментарии

Сегодня, 12 ноября, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. В Уфе состоится встреча между местным «Салаватом Юлаевым» и петербургским СКА. Матч на стадионе «Уфа-Арена» начнётся в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ
12 ноября 2025, среда. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Не начался
СКА
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Это будет первая встреча команд из двух запланированных в текущем сезоне. На данный момент уфимский клуб проиграл два матча кряду. СКА имеет действующую серию из трёх побед.

«Салават Юлаев» всё ещё располагается за пределами зоны плей-офф, занимая девятое место в таблице Восточной конференции КХЛ. СКА находится на девятой строчке Запада.

Календарь КХЛ
Турнирная таблица КХЛ
Материалы по теме
В СКА активно занимаются трансферами. Помогут ли они команде Ларионова?
В СКА активно занимаются трансферами. Помогут ли они команде Ларионова?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android