«Салават Юлаев» — СКА: онлайн-трансляция матча КХЛ-2025/2026 начнётся в 17:00 мск

Сегодня, 12 ноября, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. В Уфе состоится встреча между местным «Салаватом Юлаевым» и петербургским СКА. Матч на стадионе «Уфа-Арена» начнётся в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Это будет первая встреча команд из двух запланированных в текущем сезоне. На данный момент уфимский клуб проиграл два матча кряду. СКА имеет действующую серию из трёх побед.
«Салават Юлаев» всё ещё располагается за пределами зоны плей-офф, занимая девятое место в таблице Восточной конференции КХЛ. СКА находится на девятой строчке Запада.