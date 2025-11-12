Давыдов: хотелось бы, чтобы Кузнецов вернулся в состав «Металлурга» и всем всё доказал

Трёхкратный олимпийский чемпион, заслуженный тренер СССР Виталий Давыдов поделился мыслями о выступлении нападающего Евгения Кузнецова за «Металлург». Ранее главный тренер магнитогорского клуба Андрей Разин заявил, что Кузнецов находится в плохой форме, и отстранил его от участия в выездной серии матчей.

– Знаете, у меня о нынешнем Кузнецове пока такое же мнение, как о Комтуа. И в прошлом сезоне в СКА, и в этом чемпионате в «Магнитке» он играет эпизодами. Может, не хватает физически кондиций, а может, и мотивации. Хотя изначально ход «Металлурга» мне показался очень логичным, ведь Кузнецов по манере игры отлично подходит этой команде. Но я хорошо помню о Кузнецове и как о мастере, у него были отличные сезоны, в том числе в начале карьеры в «Тракторе». Такие таланты в КХЛ на вес золота, поэтому, конечно, хотелось бы, чтобы Евгений вернулся в состав и всем всё доказал.

– Что для этого нужно?

– Внутренняя заряженность. И доверие от тренера – в данном случае от Андрея Разина.

– Кто мог бы стать примером для Кузнецова и Разина?

– Навскидку назову нашего лидера Никиту Гусева. Наверное, у него тоже непростой характер, но Лёша Кудашов нашёл к нему правильный подход. И вы посмотрите, как стабильно Гусев играет все последние сезоны, как объединяет команду и ведёт за собой. Так что сегодня именно Гусев – лучший пример для Кузнецова, тем более что они немного похожи по стилю. И, кстати, для Комтуа тоже – в плане стабильности, — приводит слова Давыдова Russia-Hockey.

На данный момент Кузнецов записал на свой счёт восемь матчей за магнитогорский клуб, в которых отметился пятью результативными передачами.