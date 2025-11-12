Семь нижегородских клубов сыграют в специальной форме в рамках проекта «Вместе за Нижний»

Проект «Вместе за Нижний» стал визитной карточкой Нижнего Новгорода и проводится в этом году в пятый юбилейный раз подряд. В его центре — единые игровые формы нижегородских клубов, в которых команды проведут домашние матчи в даты, максимально близкие к Дню народного единства — празднику, которые берёт свое начало в Нижнем Новгороде и связан с Народным ополчением 1612 года.

В этом году форма посвящена многообразию стилей хохломской росписи. Впервые в рамках проекта форма каждого клуба имеет собственное уникальное визуальное решение: свой цвет и узор, иллюстрирующие общую идею. На экипировке всех спортивных команд изображена хохлома. Но не привычная, а уникальная, из различных коллекций и эпох — с 30-х годов прошлого столетия до XXI века, созданная по мотивам работ заслуженных художников России, великих мастеров хохломской росписи и художников фабрики «Хохломская роспись» из города Семёнов Нижегородской области.

Фото: ХК «Торпедо»

Фото: ХК «Торпедо»

В 2025 году в проекте принимают участие семь нижегородских клубов: ФК «Пари Нижний Новгород», БК «Пари Нижний Новгород», ХК «Торпедо», ХК «Старт», ВК «Горький», мини-футбольные клубы «Торпедо» и «Норманочка». В форме «Вместе за Нижний» клубы проведут минимум по одному домашнему матчу.