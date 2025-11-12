Евгений Кузнецов вернулся в состав «Металлурга» и сыграет в четвёртом звене

Сегодня, 12 ноября, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. В Магнитогорске состоится встреча между местным «Металлургом» и тольяттинской «Ладой». Матч на стадионе «Арена-Металлург» начнётся в 17:00 мск.
В состав магнитогорского клуба вернулся нападающий Евгений Кузнецов, который проведёт игру с «Ладой» в четвёртом звене.
Фото: «Металлург»
Фото: «Лада»
На данный момент Кузнецов записал на свой счёт восемь матчей за магнитогорский клуб, в которых отметился пятью результативными передачами. 33-летний форвард пропустил последние четыре встречи «Металлурга», где команда одержала четыре победы с общим счётом 15:4.