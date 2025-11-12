Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Спартак — Локомотив. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Евгений Кузнецов вернулся в состав «Металлурга» и сыграет в четвёртом звене

Евгений Кузнецов вернулся в состав «Металлурга» и сыграет в четвёртом звене
Комментарии

Сегодня, 12 ноября, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. В Магнитогорске состоится встреча между местным «Металлургом» и тольяттинской «Ладой». Матч на стадионе «Арена-Металлург» начнётся в 17:00 мск.

Фонбет Чемпионат КХЛ
12 ноября 2025, среда. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Не начался
Лада
Тольятти
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В состав магнитогорского клуба вернулся нападающий Евгений Кузнецов, который проведёт игру с «Ладой» в четвёртом звене.

Состав «Металлурга»:

Фото: «Металлург»

Состав «Лады»:

Фото: «Лада»

На данный момент Кузнецов записал на свой счёт восемь матчей за магнитогорский клуб, в которых отметился пятью результативными передачами. 33-летний форвард пропустил последние четыре встречи «Металлурга», где команда одержала четыре победы с общим счётом 15:4.

Материалы по теме
Давыдов: хотелось бы, чтобы Кузнецов вернулся в состав «Металлурга» и всем всё доказал
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android