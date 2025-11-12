НХЛ проверит ход строительства арены для Олимпиады в Милане

НХЛ проинспектирует арену для хоккейного турнира Олимпиады-2026 в Милане. Лига обеспокоена ходом строительства хоккейной арены в Милане.

«Это по-прежнему вызывает беспокойство», — приводит слова вице-комиссионера НХЛ Билла Дэйли The Athletic.

«Работы на ледовых площадках продолжаются. Мы внимательно следим за этим, но не имеем абсолютно никакого контроля. Всё это находится в ведении Международного олимпийского комитета (МОК) и Международной федерации хоккея с шайбой (ИИХФ)», — заявил комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн.

Беттмэн заявил, что лига получает постоянные заверения от МОК и ИИХФ, что с катками всё будет в порядке к моменту прибытия спортсменов. На данный момент главный хоккейный стадион— «Арена Санта-Джулия» — всё ещё находится в стадии строительства.

После завершения матча лиги Global Series в Швеции между «Питтсбург Пингвинз» и «Нэшвилл Предаторз» руководство НХЛ посетит Милан и проверит ход строительства объектов.