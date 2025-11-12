«Его мастерство и желание забить воспроизводятся в голы». Каменский — об Овечкине

Олимпийский чемпион и обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский высказался об игре российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

«Всё будет с ним нормально, он сейчас вкатится. Саша профессионал с большой буквы, легенда нашего хоккея. Поэтому он знает, что делает, не начинающий хоккеист. Он не думает, сколько у него есть времени, чтобы побить другой рекорд Гретцки. Он просто выходит и получает удовольствие от хоккея. Его мастерство и желание забить воспроизводятся в голы. Бывают спады и взлёты, Овечкин их пройдёт и будет играть нормально», — приводит слова Каменского ТАСС.

На счету 40-летнего форварда 12 (4+8) очков за 16 игр в этом сезоне.