Трёхкратный чемпион мира ответил, кто из россиян следующим может попасть в Зал славы

Трёхкратный чемпион мира Алексей Терещенко предположил, кто из россиян следующим может попасть в Зал хоккейной славы.

«Овечкин — очевидный вариант, его же ещё не включили туда. На самом деле там хватает вариантов среди наших. Поверьте, можно загибать пальцы на обеих руках — и попадёте в точку с кандидатами. Ковальчук? Я как раз про это и говорю, что можно перечислять очень многих», — приводит слова Терещенко «ВсеПроСпорт».

Напомним, 11 ноября 2025 года в Зал хоккейной славы официально был введён олимпийский чемпион, обладатель Кубка Стэнли, чемпион мира, член «Тройного золотого клуба» Александр Могильный.