«Шанхайские Драконы» в шутливой форме представили состав сборной России перед игрой с Перу

«Шанхайские Драконы» в шутливой форме представили состав сборной России перед игрой с Перу
ХК «Шанхайские Драконы» в шутливой форме представил состав сборной России по футболу перед игрой с Перу. Встреча пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:00 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
12 ноября 2025, среда. 20:00 МСК
Россия
Не начался
Перу
Стоит отметить, что сборные России и Перу никогда не пересекались между собой. Это будет их первый очный матч в истории футбола. В ноябре команда Валерия Карпина сыграет также со сборной Чили. Встреча пройдёт 15 ноября на стадионе «Фишт» в Сочи.

Напомним, все российские команды, включая сборные, отстранены от международных соревнований решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине.

