Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби ответил на вопрос, думает ли он о своём наследии

Канадский капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби рассказал, думает ли он о своём наследии.

«Не думаю, что есть время много об этом размышлять. Думаю, гораздо интереснее соревноваться с молодыми звёздами лиги. В моём возрасте я многое пережил, но самое интересное — продолжать учиться и становиться лучше.

Неважно, играешь ли с молодым парнем, который тебя подталкивает и жаждет побед, или с тем, с кем играл долгое время. Это и есть самое крутое в хоккее. Благодарен, что всё ещё живу своей детской мечтой — играю в НХЛ. Ты не задумываешься о том, как долго это продлится. Я просто хочу соревноваться на высоком уровне, по-прежнему люблю хоккей так же сильно, как и в начале», — приводит слова Кросби RG.