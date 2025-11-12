Скидки
Хоккей

Защитник «Автомобилиста» Воробьёв оштрафован за удар клюшкой в голову игрока «Адмирала»

Комментарии

Защитник «Автомобилиста» Кирилл Воробьёв оштрафован по итогам матча с «Адмиралом» (2:4), сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
11 ноября 2025, вторник. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
4 : 2
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 Гутик (Шулак, Шэн) – 15:27 (5x5)     2:0 Тертышный (Ручкин, Гутик) – 46:03 (5x5)     2:1 Бусыгин (Хрипунов) – 50:21 (4x5)     3:1 Сошников (Шулак, Тертышный) – 51:05 (5x3)     3:2 Денежкин (Мэйсек, Бывальцев) – 56:36 (5x5)     4:2 Олсон (Петухов, Шулак) – 59:36 (en)    

На седьмой минуте третьего периода Воробьёв ударил клюшкой в голову нападающего дальневосточного клуба Егора Петухова, спровоцировав потасовку. Во встрече игрок «Автомобилиста» получил удаление до конца матча.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на защитника «Автомобилиста» Кирилла Воробьёва по п.1.10.2. статьи 29 дисциплинарного регламента КХЛ (толчок клюшкой), подвергнуть денежному штрафу», — сказано в сообщении КХЛ.

