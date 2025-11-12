Защитник «Автомобилиста» Воробьёв оштрафован за удар клюшкой в голову игрока «Адмирала»

Защитник «Автомобилиста» Кирилл Воробьёв оштрафован по итогам матча с «Адмиралом» (2:4), сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

На седьмой минуте третьего периода Воробьёв ударил клюшкой в голову нападающего дальневосточного клуба Егора Петухова, спровоцировав потасовку. Во встрече игрок «Автомобилиста» получил удаление до конца матча.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на защитника «Автомобилиста» Кирилла Воробьёва по п.1.10.2. статьи 29 дисциплинарного регламента КХЛ (толчок клюшкой), подвергнуть денежному штрафу», — сказано в сообщении КХЛ.