Нападающий Антон Бурдасов забросил шайбу в КХЛ впервые с декабря 2024 года

В эти минуты в Магнитогорске проходит встреча между местным «Металлургом» и тольяттинской «Ладой». Идёт второй период, счёт 3:2 в пользу гостей.

На 14-й минуте второго периода Антон Бурдасов с передач Райли Савчука и Мака Холлоуэлла забросил третью шайбу тольяттинского клуба в матче.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

Для 34-летнего форварда эта шайба стала первой в КХЛ с 24 декабря 2024 года. Тогда нападающий выступал за «Барыс» и забросил в матче с «Трактором» (3:5). Всего на счету Бурдасова в КХЛ 804 игры, где он записал на свой счёт 427 (220+207) очков.