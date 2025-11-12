Скидки
Главная Хоккей Новости

Нападающий Антон Бурдасов забросил шайбу в КХЛ впервые с декабря 2024 года

Комментарии

В эти минуты в Магнитогорске проходит встреча между местным «Металлургом» и тольяттинской «Ладой». Идёт второй период, счёт 3:2 в пользу гостей.

Фонбет Чемпионат КХЛ
12 ноября 2025, среда. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
3-й период
5 : 4
Лада
Тольятти
1:0 Орехов (Барак, Толчинский) – 01:20 (5x5)     2:0 Ткачёв (Пресс, Канцеров) – 03:15 (5x5)     2:1 Чивилёв (Жуков, Кугрышев) – 10:08 (5x5)     2:2 Чивилёв – 14:02 (5x5)     2:3 Бурдасов (Савчук, Холлоуэлл) – 33:51 (5x4)     2:4 Грошев (Сетдиков) – 38:48 (4x5)     3:4 Вовченко (Пресс, Михайлис) – 39:15 (5x4)     4:4 Пресс (Исхаков) – 40:34 (5x4)     5:4 Ткачёв (Кузнецов, Яковлев) – 45:40 (5x4)    

На 14-й минуте второго периода Антон Бурдасов с передач Райли Савчука и Мака Холлоуэлла забросил третью шайбу тольяттинского клуба в матче.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

Для 34-летнего форварда эта шайба стала первой в КХЛ с 24 декабря 2024 года. Тогда нападающий выступал за «Барыс» и забросил в матче с «Трактором» (3:5). Всего на счету Бурдасова в КХЛ 804 игры, где он записал на свой счёт 427 (220+207) очков.

