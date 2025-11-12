«Спартак» — «Локомотив»: нападающий гостей Александр Радулов пропустит встречу

Сегодня, 12 ноября, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. В Москве состоится матч между местным «Спартаком» и ярославским «Локомотивом». Игра на стадионе «Мегаспорт» начнётся в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
В составе «Локомотива» встречу пропустит нападающий Александр Радулов.
Состав «Локомотива»:
Фото: «Локомотив»
Состав «Спартака»:
Фото: «Спартак»
Это будет вторая игра команд из четырёх запланированных в текущем сезоне. Ранее в Ярославле победу одержал «Локомотив» со счётом 5:2. «Локомотив» возглавляет Западную конференцию Континентальной хоккейной лиги. «Спартак» расположился на шестой строчке в таблице Запада КХЛ.