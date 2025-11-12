Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Спартак — Локомотив. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Спартак» — «Локомотив»: нападающий гостей Александр Радулов пропустит встречу

«Спартак» — «Локомотив»: нападающий гостей Александр Радулов пропустит встречу
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 12 ноября, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. В Москве состоится матч между местным «Спартаком» и ярославским «Локомотивом». Игра на стадионе «Мегаспорт» начнётся в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ
12 ноября 2025, среда. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Не начался
Локомотив
Ярославль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Матч «Спартак» — «Локомотив» 12 ноября можно посмотреть эксклюзивно в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск».

В составе «Локомотива» встречу пропустит нападающий Александр Радулов.

Состав «Локомотива»:

Фото: «Локомотив»

Состав «Спартака»:

Фото: «Спартак»

Это будет вторая игра команд из четырёх запланированных в текущем сезоне. Ранее в Ярославле победу одержал «Локомотив» со счётом 5:2. «Локомотив» возглавляет Западную конференцию Континентальной хоккейной лиги. «Спартак» расположился на шестой строчке в таблице Запада КХЛ.

Календарь КХЛ
Таблица КХЛ
Материалы по теме
Алексей Жамнов не смог ответить на вопрос о будущем Ивана Морозова в «Спартаке»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android