«Спартак» — «Локомотив»: нападающий гостей Александр Радулов пропустит встречу

Сегодня, 12 ноября, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. В Москве состоится матч между местным «Спартаком» и ярославским «Локомотивом». Игра на стадионе «Мегаспорт» начнётся в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 12 ноября 2025, среда. 19:30 МСК Спартак Москва Не начался Локомотив Ярославль Кто победит в основное время? П1 X П2

В составе «Локомотива» встречу пропустит нападающий Александр Радулов.

Состав «Локомотива»:

Фото: «Локомотив»

Состав «Спартака»:

Фото: «Спартак»

Это будет вторая игра команд из четырёх запланированных в текущем сезоне. Ранее в Ярославле победу одержал «Локомотив» со счётом 5:2. «Локомотив» возглавляет Западную конференцию Континентальной хоккейной лиги. «Спартак» расположился на шестой строчке в таблице Запада КХЛ.