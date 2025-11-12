Вратарь «Металлурга» Набоков после замены ударил клюшкой стол в подтрибунном помещении

В эти минуты в Магнитогорске проходит встреча между местным «Металлургом» и тольяттинской «Ладой». Идёт третий период, счёт 5:4 в пользу хозяев.

После третьей пропущенной шайбы вратаря «Металлурга» Илью Набокова заменили на Александра Смолина. После замены Набоков был в ярости и клюшкой ударил по столу в подтрибунном помещении «Арены-Металлург».

Фото: Кадр из трансляции

В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги 22-летний Набоков провёл 13 матчей, в которых одержал восемь побед с 90% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 2,5. «Металлург» с 40 очками занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ.