СКА прервал победную серию, проиграв в Уфе «Салавату Юлаеву»

В Уфе на стадионе «Уфа-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Салаватом Юлаевым» и СКА из Санкт-Петербурга. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

На седьмой минуте первого периода Рокко Гримальди с передач Тревора Мёрфи и Пьеррика Дюбе открыл счёт во встрече. Спустя 10 минут Дин Стюарт с передач Джека Родевальда и Девина Броссо восстановил равновесие в счёте. В середине второго периода Ильдан Газимов с передач Артёма Набиева и Евгения Сорокина вывел «Салават Юлаев» вперёд.

После этого поражения СКА прервал победную серию из трёх матчей.

В следующей игре «Салават Юлаев» встретится с «Локомотивом» в гостях 17 ноября. СКА 16 ноября сыграет с «Металлургом» в Санкт-Петербурге.