Спартак — Локомотив. Прямая трансляция
19:30 Мск
Хоккей Новости

Салават Юлаев – СКА, результат матча 12 ноября 2025 года, счёт 2:1, КХЛ 2025/2026

СКА прервал победную серию, проиграв в Уфе «Салавату Юлаеву»
В Уфе на стадионе «Уфа-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Салаватом Юлаевым» и СКА из Санкт-Петербурга. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
12 ноября 2025, среда. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
2 : 1
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Гримальди (Мёрфи, Дюбе) – 06:37 (5x4)     1:1 Стюарт (Родевальд, Броссо) – 16:45 (5x5)     2:1 Газимов (Набиев, Сорокин) – 31:02 (5x5)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

На седьмой минуте первого периода Рокко Гримальди с передач Тревора Мёрфи и Пьеррика Дюбе открыл счёт во встрече. Спустя 10 минут Дин Стюарт с передач Джека Родевальда и Девина Броссо восстановил равновесие в счёте. В середине второго периода Ильдан Газимов с передач Артёма Набиева и Евгения Сорокина вывел «Салават Юлаев» вперёд.

После этого поражения СКА прервал победную серию из трёх матчей.

В следующей игре «Салават Юлаев» встретится с «Локомотивом» в гостях 17 ноября. СКА 16 ноября сыграет с «Металлургом» в Санкт-Петербурге.

Новости. Хоккей

