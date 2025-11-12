СКА прервал победную серию, проиграв в Уфе «Салавату Юлаеву»

В Уфе на стадионе «Уфа-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Салаватом Юлаевым» и СКА из Санкт-Петербурга. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».
На седьмой минуте первого периода Рокко Гримальди с передач Тревора Мёрфи и Пьеррика Дюбе открыл счёт во встрече. Спустя 10 минут Дин Стюарт с передач Джека Родевальда и Девина Броссо восстановил равновесие в счёте. В середине второго периода Ильдан Газимов с передач Артёма Набиева и Евгения Сорокина вывел «Салават Юлаев» вперёд.
После этого поражения СКА прервал победную серию из трёх матчей.
В следующей игре «Салават Юлаев» встретится с «Локомотивом» в гостях 17 ноября. СКА 16 ноября сыграет с «Металлургом» в Санкт-Петербурге.
- 12 ноября 2025
-
19:46
-
19:28
-
19:12
-
19:07
-
19:03
-
18:50
-
18:34
-
18:13
-
18:04
-
17:41
-
17:22
-
17:07
-
16:48
-
16:23
-
16:05
-
16:00
-
15:50
-
15:40
-
15:20
-
15:05
-
14:45
-
14:20
-
14:00
-
13:40
-
13:15
-
12:50
-
12:25
-
12:05
-
11:40
-
11:15
-
11:00
-
10:40
-
10:20
-
10:00
-
09:45