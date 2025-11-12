«Металлург» победил дома «Ладу», отыгравшись с 2:4. Ткачёв оформил дубль

В Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Металлургом» и тольяттинской «Ладой». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 6:4.

В составе победителей шайбы на свой счёт записали Валерий Орехов, Владимир Ткачёв (дубль), Даниил Вовченко, Робин Пресс и в самой концовке поразивший пустые ворота Роман Канцеров. У «Лады» голы забили Андрей Чивилёв (дубль), Антон Бурдасов и Евгений Грошев.

В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Металлург» встретится со СКА в гостях 16 ноября. «Лада» в этот же день примет в Тольятти нижегородский «Нефтехимик».